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Мобильный тариф от компании МОТИВ Телеком

ИНТЕРНЕТ за 450

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 20 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 450 ₽
  • абонентская плата 450 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 450 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 450 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Другие операторы
2 ₽
за минуту
Россия
Другие операторы
12 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Другие операторы
2 ₽
Россия
Другие операторы
2 ₽
Все страны
Международные номера
4,95 ₽
MMS
Россия
Другие операторы
5 ₽
Интернет
Объем трафика
20480 Мб
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
300 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.