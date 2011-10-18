Мобильный тариф от компании GARTEL
ИДЕАЛЬНЫЙ БЕЗЛИМИТизменить город
Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 680 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: 1000 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 минутбесплатно
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 SMSбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 SMSбесплатно
MMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 MMSбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 MMSбесплатно
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.