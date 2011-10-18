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Мобильный тариф от компании GARTEL

ИДЕАЛЬНЫЙ БЕЗЛИМИТ

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 1 000 ₽
  • абонентская плата 1 680 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 680 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: 1000 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 минут
бесплатно
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
Внутри сети
с 1 SMS
бесплатно
Другие операторы
с 1 SMS
бесплатно
MMS
По всей России
Внутри сети
с 1 MMS
бесплатно
Другие операторы
с 1 MMS
бесплатно
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.