Мобильный тариф от компании МОТИВ Телеком
Тариф 139изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 139 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 150 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Другие операторы
-
с 0 до 200 минутбесплатномесяцс 200 минут1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 200 минутбесплатномесяцс 200 минут1,5 ₽за минуту
Россия
- Другие операторы
-
3 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Другие операторы
-
с 0 до 200 SMSбесплатномесяцс 200 SMS1,2 ₽
Россия
- Другие операторы
-
с 0 до 200 SMSбесплатномесяцс 200 SMS1,2 ₽
Все страны
- Международные номера
-
4,95 ₽
MMS
Россия
- Другие операторы
-
5 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 1024 Мб
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
300 ₽
Другие условия
Прочие условия
Включенные в тариф исходящие звонки: МОТИВ домашнего региона - 200.00 Включенные в тариф исходящее SMS: МОТИВ домашнего региона - 200.00 Включенные в тариф исходящее SMS: МОТИВ домашнего региона - 200.00, МОТИВ Россия - 200.00
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.