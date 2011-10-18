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Мобильный тариф от компании Билайн

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 100 мин., 50 SMS, 2 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 500 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 500 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
Другие операторы
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
Городские номера
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
Внутри группы
Внутри сети
бесплатно
Грузия (только Мобител)
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
Украина
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
Турция
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
Внутри сети
30 ₽
за минуту
Вьетнам
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Грузия
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
30 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
Европа
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
80 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
Китай
Международные вызовы
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
Индия
Международные вызовы
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
США и Канада
Международные вызовы
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
Южная Корея
Международные вызовы
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 50 SMS
бесплатно
месяц
Другие операторы
с 0 до 50 SMS
бесплатно
месяц
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 50 SMS
бесплатно
месяц
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 50 SMS
бесплатно
месяц
MMS
Интернет
Более 2048 Мб
9,95 ₽
за каждые следующие 1 Мб
Другие условия
Прочие условия

Включенные в тариф исходящие звонки: Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Италия - 100.00, Малайзия - 100.00

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.