Мобильный тариф от компании Билайн

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 100 мин., 50 SMS, 2 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: 0 ₽

абонентская плата 500 ₽ в месяц