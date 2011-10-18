Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 500 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяц
- Другие операторы
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяц
- Городские номера
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяц
Внутри группы
- Внутри сети
-
бесплатно
Грузия (только Мобител)
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Украина
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Турция
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
- Внутри сети
-
30 ₽за минуту
Вьетнам
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Грузия
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
"Билайн" СНГ
- Внутри сети
-
30 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Европа
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
80 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяц
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяц
Китай
- Международные вызовы
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяц
Индия
- Международные вызовы
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяц
США и Канада
- Международные вызовы
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяц
Южная Корея
- Международные вызовы
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяц
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 50 SMSбесплатномесяц
- Другие операторы
-
с 0 до 50 SMSбесплатномесяц
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 50 SMSбесплатномесяц
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 50 SMSбесплатномесяц
MMS
Интернет
- Более 2048 Мб
-
9,95 ₽за каждые следующие 1 Мб
Другие условия
Прочие условия
Включенные в тариф исходящие звонки: Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Италия - 100.00, Малайзия - 100.00
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.