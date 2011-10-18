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Мобильный тариф от компании Билайн

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 50 мин., 50 SMS, безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 93 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 93 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 50 минут
бесплатно
месяц
с 50 минут
5 ₽
за минуту
Другие операторы
с 0 до 50 минут
бесплатно
месяц
с 50 минут
5 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 50 минут
бесплатно
месяц
с 50 минут
5 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 50 минут
бесплатно
месяц
с 50 минут
5 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 50 минут
бесплатно
месяц
с 50 минут
5 ₽
за минуту
Крым и Севастополь
Другие операторы
24 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
55 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
70 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
100 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 50 SMS
3 ₽
Другие операторы
с 0 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 50 SMS
3 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 50 SMS
3 ₽
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 50 SMS
3 ₽
Остальные страны
Международные номера
7 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 50 MMS
бесплатно
месяц
с 50 MMS
3 ₽
Другие операторы
с 0 до 50 MMS
бесплатно
месяц
с 50 MMS
3 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 50 MMS
бесплатно
месяц
с 50 MMS
3 ₽
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 50 MMS
бесплатно
месяц
с 50 MMS
3 ₽
Остальные страны
Международные номера
6,45 ₽
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Комментарий к стоимости интернета

Мобильный интернет предоставляется на скорости передачи данных до 128 кбит/с

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.