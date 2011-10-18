Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 93 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 50 минутбесплатномесяцс 50 минут5 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 0 до 50 минутбесплатномесяцс 50 минут5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 50 минутбесплатномесяцс 50 минут5 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 50 минутбесплатномесяцс 50 минут5 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 50 минутбесплатномесяцс 50 минут5 ₽за минуту
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
24 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
55 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
70 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
100 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 50 SMSбесплатномесяцс 50 SMS3 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 50 SMSбесплатномесяцс 50 SMS3 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 50 SMSбесплатномесяцс 50 SMS3 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 50 SMSбесплатномесяцс 50 SMS3 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
7 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 50 MMSбесплатномесяцс 50 MMS3 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 50 MMSбесплатномесяцс 50 MMS3 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 50 MMSбесплатномесяцс 50 MMS3 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 50 MMSбесплатномесяцс 50 MMS3 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
6,45 ₽
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
- Комментарий к стоимости интернета
-
Мобильный интернет предоставляется на скорости передачи данных до 128 кбит/с
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.