Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 1450 (постоплата) городской изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 650 мин., 300 SMS, 10 Гб

Постоплатный

стоимость подключения: 0 ₽

абонентская плата 1 450 ₽ в месяц