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Мобильный тариф от компании Билайн

Мобильный пенсионер

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
3,95 ₽
за минуту
Другие операторы
3,95 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
7,5 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
14 ₽
за минуту
Номера Киевстар Республики Крым и г. Севастополя
Другие операторы
24 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
12 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Международные вызовы
40 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
MMS
Интернет
Объем трафика
9,95 ₽
за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.