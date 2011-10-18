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Мобильный тариф от компании Билайн

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 4000 мин.
  • Постоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 1 500 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 500 ₽ в месяц
  • прямой номер: 2 000 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 4 000 минут
бесплатно
месяц
с 4 000 минут
0,95 ₽
за минуту
Другие операторы
с 0 до 4 000 минут
бесплатно
месяц
с 4 000 минут
0,95 ₽
за минуту
Внутри группы
Внутри сети
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
10,95 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
12 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Международные вызовы
40 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
70 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
1,5 ₽
Другие операторы
1,5 ₽
Все операторы России
Другие операторы
1,5 ₽
Остальные страны
Международные номера
5,45 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
6,6 ₽
Другие операторы
6,6 ₽
Все операторы России
Другие операторы
6,6 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
6 ₽
Интернет
Объем трафика
8,45 ₽
за каждый 1 Мб
Другие условия
Прочие условия

Включенные в тариф исходящие звонки: Городские номера в домашнем регионе - 4000.00

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.