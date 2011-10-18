Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 500 ₽ в месяц
- прямой номер: 2 000 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 4 000 минутбесплатномесяцс 4 000 минут0,95 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 0 до 4 000 минутбесплатномесяцс 4 000 минут0,95 ₽за минуту
Внутри группы
- Внутри сети
-
бесплатно
Все операторы России
- Другие операторы
-
10,95 ₽за минуту
"Билайн" СНГ
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
24 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
- Международные вызовы
-
40 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
70 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,5 ₽
- Другие операторы
-
1,5 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
1,5 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
5,45 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
6,6 ₽
- Другие операторы
-
6,6 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
6,6 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
6 ₽
Интернет
- Объем трафика
-
8,45 ₽за каждый 1 Мб
Другие условия
Прочие условия
Включенные в тариф исходящие звонки: Городские номера в домашнем регионе - 4000.00
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.