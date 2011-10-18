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Мобильный тариф от компании МОТИВ Телеком

Вся Россия!

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 400 мин., 500 SMS, 5 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 350 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 350 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Другие операторы
с 0 до 400 минут
бесплатно
месяц
с 400 минут
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 400 минут
бесплатно
месяц
с 400 минут
1,5 ₽
за минуту
Россия
Другие операторы
с 0 до 400 минут
бесплатно
месяц
с 400 минут
2,5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Другие операторы
с 0 до 500 SMS
бесплатно
месяц
Россия
Другие операторы
с 0 до 500 SMS
бесплатно
месяц
с 500 SMS
1,5 ₽
Все страны
Международные номера
4,95 ₽
MMS
Домашний регион
Другие операторы
5 ₽
Россия
Другие операторы
5 ₽
Интернет
Объем трафика
5120 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика скорость доступа в интернет ограничивается до 64 Кб/с. Ограничение снимается с начала нового оплаченного периода.

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
300 ₽
Другие условия
Прочие условия

Включенные в тариф исходящие звонки: МОТИВ домашнего региона - 400.00, МОТИВ Россия - 400.00 Включенные в тариф исходящее SMS: МОТИВ домашнего региона - 500.00 Включенные в тариф исходящее SMS: МОТИВ домашнего региона - 500.00 Включенные в тариф исходящее SMS: МОТИВ домашнего региона - 500.00, МОТИВ Россия - 500.00

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.