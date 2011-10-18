Вход
Мобильный тариф от компании Yota

Безлимитный интернет для планшета на день

изменить город
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 50 ₽ в день

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 50 ₽ в день
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению
  • Расчетный период 24 часа
  • Цена не меняется в поездках по стране
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
3,9 ₽
за минуту
Другие операторы
3,9 ₽
за минуту
Городские номера
3,9 ₽
за минуту
Россия
Внутри сети
3,9 ₽
за минуту
Другие операторы
3,9 ₽
за минуту
Городские номера
3,9 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
3,9 ₽
Другие операторы
3,9 ₽

Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес

Россия
Внутри сети
3,9 ₽
Другие операторы
3,9 ₽

Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес

MMS
Домашний регион
Внутри сети
3,9 ₽
Другие операторы
3,9 ₽

Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес

Россия
Внутри сети
3,9 ₽
Другие операторы
3,9 ₽

Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес

Интернет
Объем трафика
безлимитный
Комментарий к стоимости интернета
  • Максимальная скорость
  • Безлимитный интернет предоставляется для использования на планшетах.
  • При использовании SIM-карты в модемах или роутерах скорость ограничивается до 64 Кбит/с.
  • На скачивание/раздачу файлов в торрентах также действует ограничение по скорости до 32 кбит/с.
  • При раздаче интернета скорость ограничивается до 128 Кбит/с.
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
300 ₽
Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны

GlobalStar

Другие условия
Прочие условия

При нахождении в Крыму, Севастополе действуют специальные условия тарификации. Входящие звонки — 9 руб./мин., исходящие — 19 руб./мин., исходящие SMS — 19 руб, входящие SMS — бесплатно. Мобильный интернет — 9 руб. за каждые 100 Кб. Также в некоторых труднодоступных населенных пунктах действует ограничение по скорости интернета до 64 Кбит/с.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.