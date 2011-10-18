Мобильный тариф от компании Yota
Безлимитный интернет для планшета на годизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 375 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
- Комментарий к подключению
-
- Стоимость месяца при оплате на год - 375р.
- Расчетный период 365 дней
- Цена не меняется в поездках по стране
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
3,9 ₽за минуту
- Другие операторы
-
3,9 ₽за минуту
- Городские номера
-
3,9 ₽за минуту
Россия
- Внутри сети
-
3,9 ₽за минуту
- Другие операторы
-
3,9 ₽за минуту
- Городские номера
-
3,9 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
3,9 ₽
- Другие операторы
-
3,9 ₽
Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес
Россия
- Внутри сети
-
3,9 ₽
- Другие операторы
-
3,9 ₽
Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
3,9 ₽
- Другие операторы
-
3,9 ₽
Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес
Россия
- Внутри сети
-
3,9 ₽
- Другие операторы
-
3,9 ₽
Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
- Комментарий к стоимости интернета
-
- Максимальная скорость
- Безлимитный интернет предоставляется для использования на планшетах.
- При использовании SIM-карты в модемах или роутерах скорость ограничивается до 64 Кбит/с.
- На скачивание/раздачу файлов в торрентах также действует ограничение по скорости до 32 кбит/с.
- При раздаче интернета скорость ограничивается до 128 Кбит/с.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
300 ₽
- Комментарий к звонкам на спутниковые телефоны
-
GlobalStar
Другие условия
Прочие условия
При нахождении в Крыму, Севастополе действуют специальные условия тарификации. Входящие звонки — 9 руб./мин., исходящие — 19 руб./мин., исходящие SMS — 19 руб, входящие SMS — бесплатно. Мобильный интернет — 9 руб. за каждые 100 Кб. Также в некоторых труднодоступных населенных пунктах действует ограничение по скорости интернета до 64 Кбит/с.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.