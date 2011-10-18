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Мобильный тариф от компании МегаФон

Посекундный

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Посекундная
Исходящие звонки
На местные номера
Внутри сети
с 1 минут
3 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
3 ₽
за минуту
Междугородная связь
Внутри сети
с 1 минут
5,1 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
13 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
Внутри сети
с 1 SMS
1,95 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
1,95 ₽
Междугородная связь
Внутри сети
с 1 SMS
4 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
4 ₽
MMS
На все номера России
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
Интернет
Объем трафика
10,1 ₽
за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.