Мобильный тариф от компании Yota

1500 минут + 20 Гб изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 15 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: 0 ₽

абонентская плата 1 000 ₽ в месяц