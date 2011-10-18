Мобильный тариф от компании Yota

450 минут + 10 Гб изменить город

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 10 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: бесплатно

абонентская плата 350 ₽ в месяц