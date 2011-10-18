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Мобильный тариф от компании Yota

600 минут + 10 Гб

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 10 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 350 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 350 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Комментарий к подключению

Стартовый баланс - 300 руб.

Исходящие звонки
Россия
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 600 минут
бесплатно
месяц
с 601 минут
1,9 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 600 минут
бесплатно
месяц
с 601 минут
1,9 ₽
за минуту

Если минуты заканчиваются – можно докупить 100 минут за 150 руб.

Входящие звонки
бесплатно
SMS
Россия
Внутри сети
1,9 ₽
Другие операторы
1,9 ₽

Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес

MMS
Россия
Внутри сети
1,9 ₽
Другие операторы
1,9 ₽

Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб/мес

Интернет
Более 10240 Мб
100 ₽
за каждые следующие 5120 Мб
Комментарий к стоимости интернета
  • Мегабайты из пакета расходуются на все интернет-сервисы, кроме приложения Yota и сайта yota.ru — их трафик бесплатен.
  • Интернет предназначен для смартфона. Если SIM-карта Yota используется не по назначению (в роутере, модеме или планшете), скорость интернет-соединения будет ограничена до 64 Кбит/сек.
  • При использовании файлообменных сетей скорость ограничивается до 32 Кбит/сек.
  • После окончания основного пакета трафика скорость будет ограничена до 64 Кб/сек., но вы можете подключить опцию «5 гигабайт за 100 рублей», которая действует до конца расчетного периода.
  • Если ваш пакет закончился и не хватает средств для продления, доступ в интернет будет приостановлен.
  • Если вы решите использовать смартфон в качестве модема или точки доступа Wi-Fi, мегабайты будут по-прежнему расходоваться из пакета.
  • Можно подключить опцию "Безлимитные мобильные приложения" за 100 руб./мес.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.