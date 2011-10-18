Сравнение тарифов сотовых операторов, также как и сравнение сотовых операторов

– непростая задача. Для того чтобы подобрать оператора и тариф сотовой связи необходимо провести анализ целого рынка, а это значит - сравнить тарифы всех операторов мобильной связи в Москве (или другом городе). Это потребует много сил и времени.

Чтобы сэкономить время и не проводить самостоятельно анализ тарифов сотовых операторов, мы рекомендуем воспользоваться нашим сервисом подбора тарифа мобильной связи.

Как осуществляется выбор оператора сотовой связи и выбор тарифа для мобильного телефона на нашем портале?

Подбор тарифа сотовой связи на Банки.ру – это полноценный сервис, позволяющий сравнить тарифы сотовых операторов на основе множества параметров: пользователь сервиса может не просто задать количество звонков и сообщений, которые ему необходимо совершать /отправлять ежемесячно, но и установить регулярность использования интернета. Таким образом, при заполнении всего нескольких полей формы, можно подобрать тариф для мобильного телефона по параметрам, которые важны именно для вас.

В результате поиска вы получите список тарифных планов мобильной связи, удовлетворяющих заданным параметрам. Таблица результатов фактически представляет собой рейтинг мобильных тарифов, в котором предложения сортируются между собой по расходам абонента. При желании всегда можно установить другой принцип сортировки: по минутам, по смс или по интернету.

Если вы уже подобрали выгодный тариф сотовой связи для себя, ознакомьтесь с его подробным описанием внутри карточки предложения. Описание тарифа содержит такие характеристики как: тип тарификации мобильной связи, все обязательные платежи для абонента, стоимость звонков, смс, ммс, интернета и даже стоимость услуг в роуминге.

Поиск выгодного тарифа сотовой связи с Банки.ру – это легко!

