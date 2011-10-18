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Найдено 8 предложений от сотовых операторов
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|Название, оператор
|Предполагаемые расходы,
|Включено в аб. плату
|
580
из них
|
800 мин.
600 SMS
16 Гб
|
580
из них
|
500 мин.
1000 SMS
безлимитный интернет
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710
из них
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600 мин.
600 SMS
безлимитный интернет
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840
из них
|
2000 мин.
1500 SMS
20 Гб
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880
из них
|
1100 мин.
600 SMS
безлимитный интернет
|
1100
из них
|
2000 мин.
1500 SMS
безлимитный интернет
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1200
из них
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2000 мин.
безлимитный интернет
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1480
из них
|
5000 мин.
5000 SMS
безлимитный интернет