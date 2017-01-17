Вход
Поиск
Банки
Страхование
Инвестиции
Связь и интернет
Услуги
Подбор сотового тарифа
Интернет домой
Интернет на дачу
Оборудование
Компании
Сотовые операторы
Интернет-провайдеры
Новости
Лента новостей
Тема дня
Интервью
Мнение
Видео
Рейтинги
Народный рейтинг сотовых операторов
Народный рейтинг интернет-провайдеров
Общение
Форум
Отзывы о сотовых операторах
Отзывы об интернет-провайдерах
Сервисы
Проверка скорости интернета
Бонусный клуб
Главная
•
Мобильная связь и интернет
•
2КОМ
2КОМ
изменить компанию
Все отзывы
11
Добавить отзыв
О компании
Отзывы
Продукты компании
Интернет для дома
12
Оборудование
0
Справочная информация
ООО «Компания 2КОМ»
Количество абонентов: 120 000
Официальный сайт
http://www.2kom.ru
Новости
17.01.2017
Компания «2КОМ» обновила тарифную линейку Интернета и телевидения
08.09.2016
2KOM представил тариф с неограниченной скоростью доступа в Сеть
12.07.2016
2КОМ предлагает доступ в Интернет со скоростью 100 Мбит/с за 100 рублей в месяц
4
Все новости
Другие интернет-провайдеры:
Onlime
,
АКАДО
,
Wifire
,
Qwerty
,
Complat
,
МГТС
,
NETBYNET
,
Seven Sky
,
Цифра 1
,
Nline
Все провайдеры
17 790