Лидерами по количеству обращений за дистанционной медицинской консультацией в новогодние праздники стали врачи общей практики. Чаще всего клиенты обращались за помощью по вопросам, относящимся к вирусным инфекциям (простуды или ОРВИ), — в 40% случаев, а также за консультациями по травматологии и неврологии (суммарно около 23% звонков), гастроэнтерологии (11% обращений).