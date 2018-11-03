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АКАДО
АКАДО
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Справочная информация
ОАО «КОМКОР»
Количество абонентов: 3 000 000
Телефоны
+7 (499) 940–00–00
Официальный сайт
http://www.akado.ru
Новости
03.11.2018
Роскомнадзор направит запрос в «АКАДО» из-за публикации данных абонентов
3
12.10.2018
«АКАДО» и Тинькофф Банк запустили акцию с кешбэком от 30% для новых клиентов
6
16.08.2018
«Операторы опять тянут лямку постоянных инвестиционных затрат»
16.08.2018
«Акадо» пригласит на разговор
16.08.2018
«Акадо» выйдет на рынок сотовой связи
11
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