Группа компаний «ВымпелКом Лтд», в которую входит ПАО «ВымпелКом», — один из крупнейших мировых операторов, включающая в себя компании работающие в сфере услуг связи. Ими предоставляются услуги голосовой связи, передачи данных и широкополосного доступа в Интернет в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральноафриканской республике, Италии и Канаде. Компании группы работают под брендами «Билайн», «Киевстар», «djuice», «Wind», «Infostrada», «Mobilink», «Leo», «Banglalink», «Telecel» и «Djezzy».

ПАО «ВымпелКом» предоставляет услуги междугородней, фиксированной и мобильной связи, решения по беспроводному и проводному доступу в Интернет, технологии оптоволоконного доступа.

Компания предоставляет свои услуги под брендом «Билайн», являющимся одним из самых узнаваемых товарных знаков в России и СНГ. С 2005 года компания бренд остается на ведущих позициях рейтинга самых дорогих отечественных брендов по версии организации Interbrand Group. Кроме этого, исследовательским агентством Millward Brown Optimor, «Билайн» включен в список 100 самых дорогих брендов мира. «Билайн» входит топ-20 самых дорогих телекоммуникационных брендов мира по рейтнигу Brandz.

В феврале 2008 года «ВымпелКом» приобрел 100% акций компании «Голден телеком», ведущего поставщика телекоммуникационных услуг и услуг ШПД , работающий крупных населенных пунктах в РФ и стран СНГ. С 2008 «ВымпелКом» предоставляет услуги на корпоративном рынке под брендом «Билайн бизнес». В том же 2008 году компания приобретает 49,9% сотового ритейлера, работающего в России и странах СНГ — «Евросеть».

В 2010 году в результате объединения «ВымпелКом» с украинским сотовым оператором «Киевстар», создается телекомуникационный холдинг VimpelCom Ltd, который в 2011 году консолидируется с Wind Telecom в результате чего масштаб операций холдинга удваивается и VimpelCom Ltd становится одним из крупнейших игроков международного рынка по размеру абонентской базы.

АО «ВымпелКом» было первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), акции котировались под символом VIP. После образования в апреле 2010 года холдинговой компании «ВымпелКом Лтд.», консолидировавшей пакеты акций ПАО «ВымпелКом» и «Киевстара», символ VIP был перерегистрирован на «ВымпелКом Лтд.»