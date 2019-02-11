Группа компаний «ВымпелКом» предлагает интегрированные услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа, Wi-Fi и сети четвертого поколения. Входит в группу компаний «ВымпелКом Лтд», являющуюся одним из крупнейших операторов связи, в который входят компании, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане и Зимбабве.
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Информация о компании
Группа компаний «ВымпелКом Лтд», в которую входит ПАО «ВымпелКом», — один из крупнейших мировых операторов, включающая в себя компании работающие в сфере услуг связи. Ими предоставляются услуги голосовой связи, передачи данных и широкополосного доступа в Интернет в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральноафриканской республике, Италии и Канаде. Компании группы работают под брендами «Билайн», «Киевстар», «djuice», «Wind», «Infostrada», «Mobilink», «Leo», «Banglalink», «Telecel» и «Djezzy».
ПАО «ВымпелКом» предоставляет услуги междугородней, фиксированной и мобильной связи, решения по беспроводному и проводному доступу в Интернет, технологии оптоволоконного доступа.
Компания предоставляет свои услуги под брендом «Билайн», являющимся одним из самых узнаваемых товарных знаков в России и СНГ. С 2005 года компания бренд остается на ведущих позициях рейтинга самых дорогих отечественных брендов по версии организации Interbrand Group. Кроме этого, исследовательским агентством Millward Brown Optimor, «Билайн» включен в список 100 самых дорогих брендов мира. «Билайн» входит топ-20 самых дорогих телекоммуникационных брендов мира по рейтнигу Brandz.
В феврале 2008 года «ВымпелКом» приобрел 100% акций компании «Голден телеком», ведущего поставщика телекоммуникационных услуг и услуг ШПД , работающий крупных населенных пунктах в РФ и стран СНГ. С 2008 «ВымпелКом» предоставляет услуги на корпоративном рынке под брендом «Билайн бизнес». В том же 2008 году компания приобретает 49,9% сотового ритейлера, работающего в России и странах СНГ — «Евросеть».
В 2010 году в результате объединения «ВымпелКом» с украинским сотовым оператором «Киевстар», создается телекомуникационный холдинг VimpelCom Ltd, который в 2011 году консолидируется с Wind Telecom в результате чего масштаб операций холдинга удваивается и VimpelCom Ltd становится одним из крупнейших игроков международного рынка по размеру абонентской базы.
АО «ВымпелКом» было первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), акции котировались под символом VIP. После образования в апреле 2010 года холдинговой компании «ВымпелКом Лтд.», консолидировавшей пакеты акций ПАО «ВымпелКом» и «Киевстара», символ VIP был перерегистрирован на «ВымпелКом Лтд.»
Справочная информация
- Руководитель
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Василь Лацанич
по информации на 29.01.2019
- Адрес
- 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14
- Телефоны
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8 800 700-06-118 800 700-80-00
- Официальный сайт
- http://beeline.ru
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