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CCS

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Адрес
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 284А
Телефоны
(8652) 50‒00‒05
Официальный сайт
http://www.stav.ru
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