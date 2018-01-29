ЧЕБNET — крупный игрок рынка интернет-услуг Чувашской Республики со штатом более 200 человек, начал свою деятельность с открытия в 1999 году интернет салона в Чебоксарах. ЧЕБNET — это широчайший выбор телекоммуникационных услуг и гарантия их высочайшего качества.

Говоря «ЧЕБNET» мы прежде всего имеем в виду предоставление доступа в Интернет посредством локальных сетей, огромный выбор тарифных планов на любой вкус, для любых целей и задач, возможность пополнения счета без комиссии через терминалы, при помощи интернет-карт и систем онлайн-платежей, огромный объем ресурсов, доступных в сети Интранет, множество игровых серверов, несколько десятков онлайн-радиостанций и телеканалов.

Сегодня в число партнеров ЧЕБNET входят такие компании как производитель сетевого оборудования D-Link, разработчики средств противовирусной защиты Dr.Web и ESET, платежные системы Qiwi, e-порт и другие.