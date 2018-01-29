NETBYNET предлагает клиентам весь спектр телекоммуникационных услуг, включая широкополосный и мобильный доступ в интернет, телефонию, цифровое телевидение, аренду каналов связи. В корпоративном секторе, помимо типовых услуг доступа в Интернет и телефонии, NETBYNET предоставляет услуги виртуального хостинга (NewHost), услуги размещения оборудования на территории оператора (colocation), системной интеграции.
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