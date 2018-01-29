Вход
Поиск
К сожалению, эта компания не активна.

ЧЕБNET

изменить компанию
Все отзывы 0 Добавить отзыв
О компании Отзывы

NETBYNET предлагает клиентам весь спектр телекоммуникационных услуг, включая широкополосный и мобильный доступ в интернет, телефонию, цифровое телевидение, аренду каналов связи. В корпоративном секторе, помимо типовых услуг доступа в Интернет и телефонии, NETBYNET предоставляет услуги виртуального хостинга (NewHost), услуги размещения оборудования на территории оператора (colocation), системной интеграции.

Продукты компании

Информация о компании

ЧЕБNET — крупный игрок рынка интернет-услуг Чувашской Республики со штатом более 200 человек, начал свою деятельность с открытия в 1999 году интернет салона в Чебоксарах. ЧЕБNET — это широчайший выбор телекоммуникационных услуг и гарантия их высочайшего качества.

Говоря «ЧЕБNET» мы прежде всего имеем в виду предоставление доступа в Интернет посредством локальных сетей, огромный выбор тарифных планов на любой вкус, для любых целей и задач, возможность пополнения счета без комиссии через терминалы, при помощи интернет-карт и систем онлайн-платежей, огромный объем ресурсов, доступных в сети Интранет, множество игровых серверов, несколько десятков онлайн-радиостанций и телеканалов.

Сегодня в число партнеров ЧЕБNET входят такие компании как производитель сетевого оборудования D-Link, разработчики средств противовирусной защиты Dr.Web и ESET, платежные системы Qiwi, e-порт и другие.

Справочная информация

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
Количество абонентов: 853 000
Руководитель
Батанов Андрей Валерьевич
по информации на 25.01.2016
Адрес
428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 8
Телефоны
(8352) 23-77-77
Официальный сайт
http://chebnet.com
Другие интернет-провайдеры: Ростелеком, МТС, Билайн, ДОМ.ru
Все провайдеры
2 381