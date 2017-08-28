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Цифра Один
Цифра Один
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ООО «Цифра Один»
Количество абонентов: 60 000
Телефоны
8 800 100-11-17
Официальный сайт
http://www.cifra1.ru
Новости
28.08.2017
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор
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28.08.2017
Интернет-провайдер «Цифра один» запускает виртуального сотового оператора
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