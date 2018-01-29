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CityLink

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ООО «КИСП»
Количество абонентов: 18 000
Телефоны
(495) 669-36-68
(495) 989-73-37
Официальный сайт
http://city-link.info
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