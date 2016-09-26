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ООО «Комплат Лайт»
Телефоны
(495) 787-07-37
8 800 250-07-37
Официальный сайт
http://www.complat.ru
Новости
26.09.2016
«Ни один оператор связи в Москве не получил компенсацию за насильственный перенос воздушных линий под землю»
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