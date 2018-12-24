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КРЫМТЕЛЕКОМ
КРЫМТЕЛЕКОМ
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Новости
24.12.2018
Определились претенденты на покупку активов «Крымтелекома» за 1 млрд рублей
11.09.2017
Депутаты согласовали приватизацию ГУП «Крымтелеком»
30.08.2017
Аксенов ожидает отмены роуминга в Крыму до конца года
27.12.2016
Суд в Крыму обязал хакера из Москвы выплатить 30 млн рублей
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