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АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Телефоны
8 800 333-70-00
— звонок по России бесплатный
Официальный сайт
http://domru.ru
Новости
27.02.2018
«Сбербанк-Телеком» объединит сотовую связь и Wi-Fi
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25.07.2017
«Эр-Телеком Холдинг» решил купить шесть компаний в Сибири
26.08.2016
«Эр-Телеком» завершил сделку по приобретению «Вест Колл СПб»
03.06.2016
«Эр-Телеком» купил всероссийского беспроводного оператора
15.04.2016
«МегаФон» и «Дом.ru» запускают совместный проект
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