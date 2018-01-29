«ГорКом» является телекоммуникационной компанией полного профиля, предоставляющей услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового телевидения и веб-хостинга физическим и юридическим лицам.

Компания была образована в 2008 г. на базе оператора «Су29-Телеком», одного из лидеров московского рынка домашних интернет-подключений.

В настоящее время компания предоставляет свои услуги на территории 39-и районов г.Москвы, а также в г.г. Люберцы, Московский, Красногорск, Одинцово, Щербинка. Абонентская база компании превышает 60 тыс. пользователей, таким образом, мы занимаем на московском рынке 7-е место.

Доступ в Интернет предоставляется по наиболее современной на сегодняшний день технологии FTTB (Fiber-to-the-Building, или «оптоволокно в дом»). Компания располагает собственной магистральной оптоволоконной опорной сетью и присутствует в основных точках обмена трафиком MSK-IX.

Услуги местной телефонной связи в Москве и Московской области предоставляются из собственной номерной емкости компании, а таже из номерной емкости ОАО «Вымпелком».

В рамках услуги цифрового ТВ абонентам компании предоставляется доступ к более чем 120-ти информационным, познавательным и развлекательным телеканалам.

Наша компания динамично развивается, расширяя зону покрытия сети и абонентскую базу. Мы постоянно улучшаем качество и расширяем ассортимент наших услуг.

Компания ""Горком"", кроме коммерческих направлений в деятельности, активно поддерживает городские образовательные, медицинские и другие проекты социального назначения, а также оказывает услуги связи на льготных условиях инвалидам, пенсионерам, ветеранам и малообеспеченным категориям граждан.