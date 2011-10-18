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Улицы района Богородское города Москвы
пер Алымов
ул Богатырская 3-я
ул Бойцовая
ул Глебовская
ул Гражданская 1-я
ул Гражданская 2-я
ул Гражданская 3-я
ул Гражданская 4-я
ул Детская
ул Ивантеевская
ул Игральная
ул Краснобогатырская
ул Кузнецовская
б-р Маршала Рокоссовского
ул Миллионная
ул Мясниковская 1-я
ул Наримановская
ш Открытое
проезд Погонный
проезд Подбельского 3-й
проезд Подбельского 4-й
проезд Подбельского 5-й
проезд Подбельского 6-й
ул Прогонная 2-я
ул Просторная