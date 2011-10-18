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Улицы района Преображенское города Москвы
ул Алымова
ул Атарбекова
ул Богородский Вал
ул Буженинова
ул Бухвостова 2-я
ул Девятая Рота
пер Зборовский 1-й
пер Зельев
ул Знаменская
ул Краснобогатырская
проезд Окружной
ш Открытое
ул Потешная
пл Преображенская
ул Преображенская
ул Преображенский Вал
ул Просторная
ул Пугачевская 1-я
ул Пугачевская 2-я
ул Семёновская М.
ул Страховская
ул Суворовская
ул Халтуринская
ул Хромова
ул Черкизовская Б.