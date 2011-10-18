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Улицы района Дорогомилово города Москвы
ул 1812 года
наб Бережковская
ул Бородинская 1-я
ул Бородинская 2-я
ул Брянская
ул Генерала Ермолова
ул Дениса Давыдова
ул Дорогомиловская Б.
пл Дорогомиловская Застава
пер Дохтуровский
ул Дунаевского
ул Киевская
пр-кт Кутузовский
проезд Кутузовский
пер Кутузовский
пер Можайский
ул Можайский Вал
ул Платовская
пл Победы
ул Поклонная
ул Раевского
проезд Резервный
ул Студенческая
наб Тараса Шевченко
б-р Украинский