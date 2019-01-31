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АО "МаксимаТелеком"
- Руководитель
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Борис Вольпе
по информации на 02.11.2018
- Телефоны
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+7 (499) 704-27-77
- Официальный сайт
- http://maximatelecom.ru
- 31.01.2019 Компания «МаксимаТелеком» стала единым оператором московского городского Wi-Fi 2
- 15.11.2018 «Спасибо от Сбербанка» запускает игру в сети Wi-Fi в метро 3
- 23.10.2018 Компания «МаксимаТелеком» рассказала, зачем пассажиры метро проходят опросы при подключении к Wi-Fi 1
- 07.09.2018 Компания «МаксимаТелеком» начала модернизацию сети бесплатного Wi-Fi в московском метро
- 21.06.2018 «МаксимаТелеком» найдет работу
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