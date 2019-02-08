Компания «МегаФон», работающая во всех сегментах российского телеком-рынка, является одним из ведущих операторов связи. Обладая всеми необходимыми лицензиями, компания работает во всех регионах России, республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистане.

В активе достижений «МегаФона» — первая 3G-сеть в России, введенная в коммерческую эксплуатацию. Лицензию на 4G/LTE оператор получил в 2012 году и предоставляет высокоскоростной доступ в Сеть по этой технологии более чем в 50 регионах России. В 2013 году компания приобретает у Garsdale Services Investment Limited 100% Scartel/Yota, обладающих лицензиями 4G/LTE. На данный момент «МегаФон» занимает лидирующую позицию по предоставлению услуг мобильного интернета и находится на втором месте по количеству активных абонентов.

Наращивая свое присутствие на рынке, в 2010 году компания приобретает магистрального оператора «Синтерра» и увеличивает объем услуг фиксированной связи и ШПД, предоставляемых корпоративным и государственным клиентам. В 2012 году осуществляется приобретение группы компаний VAS Media. Среди активов «МегаФона» так же можно найти компанию «МегаЛабс», занимающуюся развитием дочерних сервисов.

В 2012 году компанией было приобретено 25% акций (с условием приобретения еще 25% до декабря 2015 г.) компании «Евросеть», которой принадлежит широкая сеть магазинов по продаже телекоммуникационных товаров.

В том же году «МегаФон» успешно провел первичное публичное размещение на Московской и Лондонской фондовых биржах. Основными акционерами компании «МегаФон» являются компании группы USM Holdings Limited (около 56,32%) и компании группы TeliaSonera (около 25,17%). Остальные акции принадлежат 100%-ному дочернему обществу Компании (3,92%, из которых USM Holdings Limited имеет право приобрести до 2,5% до 2017 года); акции, находящиеся в свободном обращении на публичном рынке, составляют приблизительно 14,59% от общего количества размещенных акций.