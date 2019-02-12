ПАО «Московская городская телефонная сеть» является частью телекоммуникационного бизнес-направления АФК «Система» и входит в группу компаний ПАО «МТС». С 2009 года предлагает услуги цифрового телевидения и доступа к Сети. В 2012 году начата масштабная реконструкция сети с заменой стандартных линий связи на оптоволокно. На конец 2015 года прогресс обновления завершен 90%. Техническую возможность воспользоваться сетью с технологией GPON имеют боле 3,5 млн. жителей столицы.
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Информация о компании
Датой основания компании считается 1882 год. Именно тогда в Москве начала работать первая телефонная станция. Следующая важная веха — 1932 г. начиная с этого года горожане могли воспользоваться бесплатной справочной службой, набрав на телефоне 09. В 1937 году начинает работать служба точного времени. В 2007 МГТС начинает предоставлять доступ в Интернет, а с 2012 услуги цифрового телевидения. В 2014 компания выходит на рынок сотовой связи в качестве MVNO и первой в стране предлагает клиентам пакет услуг, включающий в себя фиксированную и мобильную связь. С осени этого же года, в целях повышения качества предоставляемых услуг МГТС начинает внедрение системы автоматического управления клиентским оборудованием стандарта TR-069. Это позволяет в онлайн-режиме контролировать параметры связи, анализировать состояние абонентских устройств и удаленно настраивать клиентское оборудование. На сегодняшний день ПАО МГТС является одним из крупнейших операторов проводной связи Европы. Основной акционер — ПАО МТС (доля обыкновенных акций — 99,1%, привилегированных акций — 69,7%). В начале 2016 года компания завершила масштабный проект по строительству высокоскоростной сети передачи данных GPON. По состоянию на февраль, сетью охвачено 3,9 млн. квартир. Сеть оператора обеспечивает скорость до 300 Гбит/с на магистральных участках и до 1 Гбит/с до абонента. Все это дает возможность компании предоставлять как частным абонентам, так и коммерческим или государственным структурам, ряд инновационных сервисов: подключение к Сети на скоростях до 500 Мбит/с, интерактивное цифровое телевидение, пожарную и охранную сигнализации, VPN-сети и другие услуги. Возможности GPON позволяют МГТС осуществлять крупные инфраструктурные проекты. Так, в 2012 г. было организовано видеонаблюдение во время выборов президента РФ, в 2013 было организовано видеонаблюдение на избирательных участках во время выборов в Московскую городскую думу. В 2014 году компания выигрывает несколько тендеров Правительства Москвы, в рамках которых выполнила подключение к каналам связи транспортно-пересадочных узлов столицы, общежитий вузов, светофорных объектов к высокоскоростным каналам связи. В столице в местах массового скопления населения и придомовых территориях установлено около 50 тысяч видеокамер МГТС В 2014 году группа МТС, по данным «ТМТ-консалтинг», заняла лидирующую позицию по чистому приросту абонентов. Доля МГТС на рынке фиксированной связи для физических лиц в московском регионе составляет 96%, для юридических — 48%. Компания оказывает услуги более чем в 50 городах Московской области.
Справочная информация
- Руководитель
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Кузнецов Павел Владиславович
по информации на 22.01.2019
- Адрес
- 119991, Россия, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1
- Телефоны
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(495) 636-06-36
- Официальный сайт
- http://mgts.ru
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