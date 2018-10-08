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МОТИВ Телеком
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Справочная информация
ООО «Екатеринбург-2000»
Количество абонентов: 2 400 000
Телефоны
8 800 240-00-00
Официальный сайт
http://motivtelecom.ru
Новости
08.10.2018
Расплата за входящие
18.10.2017
Уральский телеком-оператор заплатил 100 тыс. рублей штрафа за рекламу 4G
1
17.04.2017
Операторы связи не задействовали выигранные частоты за 8 млрд рублей
1
12.10.2016
Региональный оператор «Мотив» объяснил проблемы в работе сети масштабной DDoS-атакой
19.02.2016
Операторы связи заплатили за радиочастоты на аукционе на 40% больше стартовой цены
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