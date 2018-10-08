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МОТИВ Телеком

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ООО «Екатеринбург-2000»
Количество абонентов: 2 400 000
Телефоны
8 800 240-00-00
Официальный сайт
http://motivtelecom.ru
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