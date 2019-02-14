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ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
Количество абонентов: 104 100 000
Руководитель
Корня Алексей Валерьевич
по информации на 09.01.2019
Телефоны
8 800 250-08-90
Официальный сайт
https://mts.ru/
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