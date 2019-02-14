На этой странице нашего портала вы можете ознакомиться с информацией о сотовом операторе МТС. Здесь представлены актуальные данные об истории создания и развития компании, предоставляемых ею услугах, а также основная справочная информация: фамилия, имя и отчество руководителя, адрес, контактные телефоны и официальный сайт организации. А чуть ниже можно увидеть отзывы других абонентов мобильного оператора МТС.

Если компания предоставляет услуги домашнего Интернета, то подробная информация о тарифах МТС интернет-провайдера будет размещена в блоке «Продукты компании».

Все последние новости об операторе сотовой связи МТС, в том числе об изменении тарифов, также можно увидеть на этой странице.