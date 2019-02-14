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ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
Количество абонентов: 104 100 000
- Руководитель
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Корня Алексей Валерьевич
по информации на 09.01.2019
- Телефоны
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8 800 250-08-90
- Официальный сайт
- https://mts.ru/
- 14.02.2019 Кадры на Finparty: Сбербанк, НПФ «Открытие», БКС, Русфинанс Банк, МТС
- 13.02.2019 МТС меняют условия в ряде архивных тарифов 2
- 12.02.2019 МТС увеличили долю в МТС Банке до 95%
- 11.02.2019 Компания «МТС» обеспечила все станции метро в Москве сетью 4G 3
- 08.02.2019 Акции МТС подешевели на 5,5% из-за сообщения об изменении листинга
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