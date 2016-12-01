В 2013 году МТТ получил награду «Comnews Awards 2013» как крупнейший VoIP-оператор России по числу абонентов. Сегодня ПАО «МТТ» — федеральный оператор мультисервисных услуг связи, интеллектуальной платформы IP-телефонии, услуг транзита российского и международного телефонного трафика в РФ и других странах, входящий в группу «МТТ Групп». В портфель компании МТТ входят услуги по IP-телефонии для частных лиц и корпоративных заказчиков (МТТ Бизнес), ИСС, нумерация 8-800, GRX и IPX роуминг, мобильная связь (MVNO), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и другие услуги на базе собственной IP-платформы.

Компания была основана в 1994 году для объединения разрозненных сетей региональных и столичных операторов подвижной радиосвязи в единое телекоммуникационное пространство. В 1995 году коллегия Минсвязи РФ поручила МТТ создание общей транзитной сети для сетей подвижной радиосвязи в диапазонах 450 и 900 МГц, и компания за короткий срок подготовила и реализовала грандиозный проект создания и развития транспортной сети связи Российской Федерации. Тогда же в Москве был построен первый транзитный узел для обеспечения рассредоточенной среды обмена информацией между региональными сотовыми сетями, второй узел появился в Санкт-Петербурге, и уже весной 1996 года возможности для автоматического роуминга абонентов NMT с использованием сети МТТ были доступны в 33 городах России.

К концу 1996 г. транзитная сеть МТТ обслуживала 25 операторов сетей NMT. 1997 год был годом развития сети — компания вводила в строй новые узлы связи, а также модернизировала сеть под задачи новых технологий — сети стандарта GSM-1800. Кризис 1998 года сильно изменил ландшафт телеком-рынка России, и заставил бизнес приспосабливаться к новым условиям. Несмотря на это, компания провела замену коммутаторов GMTX на коммутационные центры нового поколения, способные обслуживать сигнальный трафик абонентов всех федеральных стандартов.

Масштаб транзитной сети позволил компании МТТ с 1999 г. выполнять функции единого центра оперативно-технического управления федеральными сетями сотовой подвижной связи во всех современных стандартах. В этом же году в перечень дополнительных услуг, оказываемых МТТ, вошли голосовая почта и передача факсимильных сообщений.