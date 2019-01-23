ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (бренд NETBYNET, 100% акций принадлежит «МегаФону») — оператор высокоскоростной фиксированной связи с абонентской базой более 853 тысяч клиентов. NETBYNET обслуживает частных и корпоративных клиентов на территории семи федеральных округов: Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского и Дальневосточного. Предоставляет услуги широкополосного и мобильного доступа в Интернет, телефонии, цифрового телевидения, аренду каналов связи.
К сожалению, эта компания не активна.
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