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НЕТБАЙНЕТ

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О компании Отзывы

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (бренд NETBYNET, 100% акций принадлежит «МегаФону») — оператор высокоскоростной фиксированной связи с абонентской базой более 853 тысяч клиентов. NETBYNET обслуживает частных и корпоративных клиентов на территории семи федеральных округов: Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского и Дальневосточного. Предоставляет услуги широкополосного и мобильного доступа в Интернет, телефонии, цифрового телевидения, аренду каналов связи.

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Информация о компании

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (бренд NETBYNET) — оператор ШПД с абонентской базой более 800 тысяч клиентов. Работает как с частными, так и с корпоративными клиентами в семи федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Южном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном. Клиентам предлагается пакет услуг, включающий в себя широкополосный и мобильный доступ в Интернет, цифровую телефонию и телевидение, аренду каналов связи и т.п.

С приобретением в 2007 году оператора ORС, компания занимает нишу в сегменте B2B на московском рынке. С июня 2011 г. NETBYNET является дочерней компанией и основным ФШПД- активом «МегаФона».

Помимо предоставления доступа к Сети и телефонии, оператор предоставляет услуги по виртуальному хостингу, системной интеграции и размещению оборудования на стороне оператора (colocation).

Справочная информация

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
Количество абонентов: 853 000
Руководитель
Батанов Андрей Валерьевич
по информации на 04.03.2016
Адрес
127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41
Телефоны
8 800 550-05-58 — звонок по России бесплатный
Официальный сайт
http://www.netbynet.ru
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