ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (бренд NETBYNET) — оператор ШПД с абонентской базой более 800 тысяч клиентов. Работает как с частными, так и с корпоративными клиентами в семи федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Южном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном. Клиентам предлагается пакет услуг, включающий в себя широкополосный и мобильный доступ в Интернет, цифровую телефонию и телевидение, аренду каналов связи и т.п.

С приобретением в 2007 году оператора ORС, компания занимает нишу в сегменте B2B на московском рынке. С июня 2011 г. NETBYNET является дочерней компанией и основным ФШПД- активом «МегаФона».

Помимо предоставления доступа к Сети и телефонии, оператор предоставляет услуги по виртуальному хостингу, системной интеграции и размещению оборудования на стороне оператора (colocation).