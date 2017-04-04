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ПАО «Центральный телеграф»
Количество абонентов: 150 000
Телефоны
(495) 500-00-45
Официальный сайт
http://qwerty.ru
Новости
04.04.2017
QWERTY снизили тариф на высокоскоростной Интернет
23.03.2017
Интернет-провайдер QWERTY запустил «Тариф 007»
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