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ПАО «Центральный телеграф»
Количество абонентов: 150 000
Телефоны
(495) 500-00-45
Официальный сайт
http://qwerty.ru
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