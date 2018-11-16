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Справочная информация
ООО «Сбербанк-Телеком»
Телефоны
8 499 651 4444
Официальный сайт
https://sbermobile.ru/
Новости
16.11.2018
Услуги «СберМобайла» стали доступны в 14 регионах России
08.10.2018
Звонок из будущего. Зачем банкам свои операторы сотовой связи
08.10.2018
Расплата за входящие
08.06.2018
Сбербанк обещает запустить оператора «Поговорим» по всей стране
27.02.2018
«Сбербанк-Телеком» объединит сотовую связь и Wi-Fi
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