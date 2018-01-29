На протяжении уже почти 20 лет компания СМАРТС оказывает услуги связи абонентам Поволжья и Центральной России. Начав свою деятельность в начале 90-х годов с подключения первого абонента в Самарской области, в настоящее время СМАРТС работает в 13 регионах: Астраханская, Ивановская, Самарская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская и Ярославская области, а так же республики Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Чувашия.

СМАРТС сегодня – это интенсивно развивающаяся компания, предоставляющая полный набор услуг связи стандарта GSM, в том числе услуги скоростного мобильного Интернет по каналам GPRS/EDGE (поколение 2,75), мобильного видеонаблюдения, единственный из сотовых операторов, предоставляющий услугу IP-телефонии.

СМАРТС – социально ответственный оператор, оказывающий поддержку детским домам и учреждениям культуры, общественным фондам, храмам и другим организациям.

Филиал «СМАРТС-Уфа-GSM» ведет успешную деятельность по оказанию услуг связи на территории республики с 2003 года.

СМАРТС в Республике Башкортостан оказывает свои услуги в 13 городах, охватывая территорию, на которой проживает более 50% населения республики. Идет интенсивное развитие, как по территории республики, так и по спектру оказываемых услуг.

Приоритетным в работе филиала «СМАРТС-Уфа-GSM» являются: - Качество и доступность связи; - Высокий уровень обслуживания; - Активная социальная политика.