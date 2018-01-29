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Сотел

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Сотел — российский оператор мобильной телефонной связи, работающий в стандарте CDMA, а также провайдер, предоставляющий услуги широкополосного доступа в Интернет для абонентов Республики Башкортостан. Учредитель — ОАО «Сотовая связь Башкортостана» (ССБ). Компания позиционирует себя как «экологичного оператора». Сотел работает как в черте города, так и на транспортных магистралях, а также в сельской местности.

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Информация о компании

Первоначально предоставлял услуги лишь аналоговой сети NMT-450, при этом была построена сеть, обеспечивающая связью территорию, на которой проживает большая часть населения Башкортостана, в том числе сельские и труднодоступные территории. С 2003 года была параллельно построена и запущена в эксплуатацию сеть стандарта CDMA-2000-1х. С июля 2008 года Сотел внедрил услугу высокоскоростного мобильного Интернета 3G на базе технологии EV-DO.

Кроме услуг связи, компания «Сотел» также предлагает услуги удалённого видеонаблюдения.

В 2007 году «Сотел ССБ» занимал третье место среди операторов общероссийской сети NMT-450 («Сотел») после Москвы и Санкт-Петербурга, но услуги аналоговой сети NMT-450 более не поддерживаются.

В 2009 году 98,77 % акций ОАО «Сотовая связь Башкортостана» (Сотел ССБ) приобрела компания «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»), чьим крупнейшим акционером, в свою очередь, является ПАО «Ростелеком» (68,18 % уставного капитала).

Справочная информация

ОАО «ССБ Сотел»
Руководитель
Ковальчук Владимир Викторович
по информации на 08.12.2015
Адрес
450106, г. Уфа, ул. Рабкоров, д. 2
Телефоны
(347) 200–64–64
Официальный сайт
http://sotel-ccb.ru
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