Первоначально предоставлял услуги лишь аналоговой сети NMT-450, при этом была построена сеть, обеспечивающая связью территорию, на которой проживает большая часть населения Башкортостана, в том числе сельские и труднодоступные территории. С 2003 года была параллельно построена и запущена в эксплуатацию сеть стандарта CDMA-2000-1х. С июля 2008 года Сотел внедрил услугу высокоскоростного мобильного Интернета 3G на базе технологии EV-DO.

Кроме услуг связи, компания «Сотел» также предлагает услуги удалённого видеонаблюдения.

В 2007 году «Сотел ССБ» занимал третье место среди операторов общероссийской сети NMT-450 («Сотел») после Москвы и Санкт-Петербурга, но услуги аналоговой сети NMT-450 более не поддерживаются.

В 2009 году 98,77 % акций ОАО «Сотовая связь Башкортостана» (Сотел ССБ) приобрела компания «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»), чьим крупнейшим акционером, в свою очередь, является ПАО «Ростелеком» (68,18 % уставного капитала).