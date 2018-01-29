Сотел — российский оператор мобильной телефонной связи, работающий в стандарте CDMA, а также провайдер, предоставляющий услуги широкополосного доступа в Интернет для абонентов Республики Башкортостан. Учредитель — ОАО «Сотовая связь Башкортостана» (ССБ). Компания позиционирует себя как «экологичного оператора». Сотел работает как в черте города, так и на транспортных магистралях, а также в сельской местности.
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