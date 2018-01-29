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Связьинформ
Связьинформ
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ОАО "Связьинформ"
Телефоны
(4722) 240-340
— Белгород
(473) 277-47-27
— Воронеж
(4712) 76-01-02
— Курск
(495) 424-60-03
— Москва
8 800 500-33-77
— Ростов
(4912) 99-48-09
— Рязань
(4725) 23-34-33
— Старый Оскол
(4752) 42-00-01
— Тамбов
(4872) 25-75-05
— Тула
Официальный сайт
http://s-inform.net
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,
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