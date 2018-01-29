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Связьинформ

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ОАО "Связьинформ"
Телефоны
(4722) 240-340 — Белгород
(473) 277-47-27 — Воронеж
(4712) 76-01-02 — Курск
(495) 424-60-03 — Москва
8 800 500-33-77 — Ростов
(4912) 99-48-09 — Рязань
(4725) 23-34-33 — Старый Оскол
(4752) 42-00-01 — Тамбов
(4872) 25-75-05 — Тула
Официальный сайт
http://s-inform.net
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