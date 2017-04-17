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Таттелеком

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ПАО «Таттелеком»
Количество абонентов: 1 100 000
Телефоны
(843) 222-22-22
Официальный сайт
http://www.tattelecom.ru
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