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Таттелеком
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Справочная информация
ПАО «Таттелеком»
Количество абонентов: 1 100 000
Телефоны
(843) 222-22-22
Официальный сайт
http://www.tattelecom.ru
Новости
17.04.2017
Операторы связи не задействовали выигранные частоты за 8 млрд рублей
1
15.06.2016
Самый быстрый мобильный Интернет в Иннополисе — у МТС
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