Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах России, включая Москву и Московскую область. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
Tele2изменить компанию
Продукты компании
-
Сотовые тарифы 489
Информация о компании
Шведский концерн Tele2 AB начал работу на российском рынке в 2003 году, запустив в нескольких регионах GSM-сеть. После 10 лет успешной работы в России в 2013 году концерн продает российское подразделение группе ВТБ, а в феврале 2014 года Tele2 и «Ростелеком» объявили об объединении мобильных активов на базе Tele2. В августе 2014 года новый федеральный сотовый оператор Tele2 начал работать более чем в 60 регионах России. Акционерами являются группа ВТБ и консорциум инвесторов (им принадлежит 55% акций), а также «Ростелеком» (45% акций).
Tele2 создает свою инфраструктуру таким образом, чтобы сеть работала максимально эффективно. На всех этапах строительства и развития своей сети Tele2 использует технологии и оборудование, признанные передовыми в области экологической безопасности и ресурсосбережения.
Справочная информация
- Руководитель
-
Эмдин Сергей Владимирович
по информации на 15.02.2019
- Адрес
- 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 2
- Телефоны
-
8 800 555-06-11
- Официальный сайт
- http://www.tele2.ru
- 15.02.2019 Tele2 впервые получил годовую чистую прибыль после объединения активов с «Ростелекомом»
- 14.02.2019 ВТБ в сентябре запустит виртуального оператора связи в партнерстве с Tele2
- 14.02.2019 ВТБ может принять решение о продаже акций Tele2 «Ростелекому» в течение месяца
- 12.02.2019 Широколампасный Интернет
- 12.02.2019 Созданием спецсети для МВД и Росгвардии готовы заняться «Ростелеком» и Tele2 4