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Телеком 21

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О компании Отзывы

Компания Телеком 21 оказывает высококачественные услуги скоростного доступа в интернет, предлагает новые тарифные планы и инновационные сервисы, отвечающие разнообразным потребностям широкого круга частных и корпоративных абонентов. Благодаря обширной зоне покрытия сети, Телеком 21 является ведущим провайдером по предоставлению услуг высокоскоростного доступа в интернет в г. Казань. Телеком 21 уделяет приоритетное внимание сервису и обслуживанию абонентов. Компания активно развивает собственную сеть.

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Справочная информация

ЗАО «Телекоммуникации 21»
Руководитель
Шайхутдинов Андрей Альбертович
по информации на 16.12.2015
Адрес
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Тази Гиззата, д.6/31
Телефоны
(843) 221-58-62
Официальный сайт
http://www.t21v.ru
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