Компания Телеком 21 оказывает высококачественные услуги скоростного доступа в интернет, предлагает новые тарифные планы и инновационные сервисы, отвечающие разнообразным потребностям широкого круга частных и корпоративных абонентов. Благодаря обширной зоне покрытия сети, Телеком 21 является ведущим провайдером по предоставлению услуг высокоскоростного доступа в интернет в г. Казань. Телеком 21 уделяет приоритетное внимание сервису и обслуживанию абонентов. Компания активно развивает собственную сеть.
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