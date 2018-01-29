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Телетай

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ООО «Телетай
Количество абонентов: 57 773
Телефоны
(495) 125-88-88
Официальный сайт
http://www.teletie.ru
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