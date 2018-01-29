Сегодня жизнь современного человека уже сложно представить себе без мобильного телефона. Операторов, предоставляющих услуги сотовой связи, с каждым годом становится все больше, так что выбор человека среди многообразия тарифов на связь становится непростой задачей, ведь тарифы сотовых операторов могут сильно отличаться между собой.

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