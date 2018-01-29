ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (бренд Югрател) — оператор высокоскоростной фиксированной связи с абонентской базой более 853 тысяч клиентов. NETBYNET обслуживает частных и корпоративных клиентов на территории семи федеральных округов: Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского и Дальневосточного.

NETBYNET предлагает клиентам весь спектр телекоммуникационных услуг, включая широкополосный и мобильный доступ в интернет, телефонию, цифровое телевидение, аренду каналов связи. В корпоративном секторе, помимо типовых услуг доступа в Интернет и телефонии, NETBYNET предоставляет услуги виртуального хостинга (NewHost), услуги размещения оборудования на территории оператора (colocation), системной интеграции.

Компания существует с 2006 года и была организована путем объединения ряда операторов рынка широкополосного доступа в Интернет, работающих на территории столицы. В начале 2007 года NETBYNET приобрел оператора ORC, что позволило компании занять свою нишу в сегменте B2B в Москве. С момента своего создания оператор активно развивается, выходит на рынки в новые регионы, увеличивает абонентскую базу.

С 10 июня 2011 года NETBYNET является дочерней компанией и основным ФШПД активом «МегаФона».