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Вайнах Телеком

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ЗАО «Вайнах Телеком»— универсальный оператор связи в Чеченской республике, а также крупнейший оператор мультисервисной сети связи на Северном Кавказе.

Продукты компании

Информация о компании

ВТК — оператор, предоставляющий услуги практически во всех сегментах сетевых и интернет-технологий. Отличительными чертами компании являются: использование современных технологий для предоставления качественных услуг абонентам, расширение их спектра. Тарифы ВТК разработаны с учетом пожеланий абонентов.

ВТК предлагает такие услуги как:

  • Сотовая связь стандарта GSM ( весной 2012 года введена в коммерческую эксплуатацию сотовая связь от «ВТК» - качественная и недорогая мобильная связь для жителей республики.

  • Широкополосный доступ в Интернет (проводной – оптико-волоконный);

  • Сеть четвертого поколения 4G LTE;

  • Цифровая телефония; Видеотелефония (возможность передачи голоса и изображения, без потери качества, даже на самые дальние расстояния);

  • Удаленное видеонаблюдение (возможность видеть все, что происходит у вас дома или в офисе в ваше отсутствие).

Дополнительные услуги:

  • Обучение компьютерной грамотности (практически в каждом райцентре оборудованы компьютерные классы, где сельская молодежь имеет возможность приобрести навыки пользования ПК)

  • Продажа ПК, телевизоров, телефонов, фото и видеоаппаратуры, и другой оргтехники в собственном магазине «Вайнах Техноком»

  • Оформление Универсальной Электронной Карты (УЭК)

Справочная информация

ЗАО «Вайнах Телеком»
Количество абонентов: 60 000
Руководитель
Исрапилов Джамал Магарамович
по информации на 21.09.2015
Адрес
364051, г. Грозный , ул. Лорсанова, д.6
Телефоны
(8712) 29-30-31
(8712)29-00-30
Официальный сайт
http://www.vainahtelecom.ru
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