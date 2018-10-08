ЗАО «Вайнах Телеком»— универсальный оператор связи в Чеченской республике, а также крупнейший оператор мультисервисной сети связи на Северном Кавказе.
Вайнах Телекомизменить компанию
Продукты компании
Информация о компании
ВТК — оператор, предоставляющий услуги практически во всех сегментах сетевых и интернет-технологий. Отличительными чертами компании являются: использование современных технологий для предоставления качественных услуг абонентам, расширение их спектра. Тарифы ВТК разработаны с учетом пожеланий абонентов.
ВТК предлагает такие услуги как:
Сотовая связь стандарта GSM ( весной 2012 года введена в коммерческую эксплуатацию сотовая связь от «ВТК» - качественная и недорогая мобильная связь для жителей республики.
Широкополосный доступ в Интернет (проводной – оптико-волоконный);
Сеть четвертого поколения 4G LTE;
Цифровая телефония; Видеотелефония (возможность передачи голоса и изображения, без потери качества, даже на самые дальние расстояния);
Удаленное видеонаблюдение (возможность видеть все, что происходит у вас дома или в офисе в ваше отсутствие).
Дополнительные услуги:
Обучение компьютерной грамотности (практически в каждом райцентре оборудованы компьютерные классы, где сельская молодежь имеет возможность приобрести навыки пользования ПК)
Продажа ПК, телевизоров, телефонов, фото и видеоаппаратуры, и другой оргтехники в собственном магазине «Вайнах Техноком»
Оформление Универсальной Электронной Карты (УЭК)
Справочная информация
- Руководитель
-
Исрапилов Джамал Магарамович
по информации на 21.09.2015
- Адрес
- 364051, г. Грозный , ул. Лорсанова, д.6
- Телефоны
-
(8712) 29-30-31(8712)29-00-30
- Официальный сайт
- http://www.vainahtelecom.ru
- 08.10.2018 Расплата за входящие
- 17.04.2017 Операторы связи не задействовали выигранные частоты за 8 млрд рублей 1
- 19.02.2016 Операторы связи заплатили за радиочастоты на аукционе на 40% больше стартовой цены