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Справочная информация
Руководитель
Дмитрий Клименко
по информации на 15.06.2016
Телефоны
800 505-03-87
Официальный сайт
http://volnamobile.ru/
Новости
30.06.2017
В Крыму авария вызвала проблемы со связью
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